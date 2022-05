Globalizacija, deglobalizacija in nagajanja

V klumni preberite:

Beseda na G, trinajst črk. Težko si zadnjih trideset let odprl časopise ali družboslovne razprave, ne da bi vsaj enkrat uzrl famozno globalizacijo. »Proces, v katerem se svet spreminja, povezuje v gospodarsko in informacijsko enovito celoto,« kot pojasnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika. Beseda zveni ravno prav učeno, da jo je imenitno uporabljati, in ravno prav neoprijemljivo, da jo lahko vtakneš v poljubno temo. A kot je navada z modnimi muhami, se tudi o času globalizacije zdi, da končno mineva (čas besede, seveda – ali gre h koncu tudi pojav, ki ga ta opisuje, se bo še pokazalo). Tako pa analitiki po vsem svetu že vrsto let prežijo na vse možne znake, da se gospodarskemu prepletanju sveta bliža konec.