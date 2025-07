Gnoj ni nujno usojen

V nadaljevanju preberite:

Nove tehnologije nastanejo, da rešijo star problem. Hkrati same povzročijo nove probleme, le da to ni takoj očitno. Nekako tako gre modrost, ki jo radi povzemajo ekonomisti. Običajno z zelo nazorno ilustracijo iz zgodovine. Namreč, pred iznajdbo avtomobilov so se ljudje prevažali s konjsko vprego. Živali pa imajo zoprno navado, da jedo hrano in jo nato izločajo. Konji kar na ulice, ki so v preteklosti zato prekipevale od izločkov. Težava je bila pereča zlasti v velemestih. Rešili so jo avtomobili z motorjem na notranje zgorevanje, ki so izrinili kočije in s tem očistili okolje. Da so hkrati onečedili zrak, takrat še ni bilo povsem jasno.