V prvi minuti življenja se oceni govorica telesa novorojenca in presodi, ali otrok potrebuje pomoč. Pri tem se uporablja točkovnik, ki ga je razvila ameriška zdravnica Virginia Apgar in vsebuje videz oziroma otrokovo barvo kože, hitrost srčnega utripa, prisotnost refleksov oziroma odzivnost, mišični tonus in dihanje. Glede na stresnost dogodka se enak točkovnik po neki (ne zelo resni) raziskavi lahko uporabi tudi za oceno stanja očeta, ki prisostvuje porodu. Če doseže dovolj točk, sme oče prerezati popkovino.