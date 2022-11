Grenka zdravila za težko ukrotljivo rast cen

V nadaljevanju preberite:

Drage Evropejke in Evropejci, vemo, to zimo ne bo lahko, upajmo, da vas ne bo zeblo, a cene gredo lahko še vse do pomladi navzgor kot že desetletja ne. A potrpite še kakih šest mesecev, potem bo verjetno tisto najhujše lomastenje energetske draginje mimo. V tem času, recimo do konca marca, bi se lahko že zaključila tudi morebitna tehnična recesija, gospodarska stagnacija ob koncu letošnjega in v prvem četrtletju prihodnjega leta. In do konca leta 2023 bi se lahko gospodarski cikel spet, sicer šibko, obrnil navzgor, v letu 2024 pa bi se inflacijske razmere verjetno že precej normalizirale. Tako bi lahko povzeli osrednja gospodarska pričakovanja, ki nam jih zadnje tedne servirajo različne ugledne mednarodne inštitucije.

Kaj pokaže analiza analiza bruseljskega mislišča Bruegel o posledicah inflacije za najbolj ranljive skupine? Kaj je lahko največji prispevek centralnih bank k družbeni blagini - in kako je je višanje obrestnih mer kot glavno orodje proti inflaciji in inflacijskim pričakovanjem v teh razmerah nujno, a hkrati zelo grenko zdravilo z bolečimi stranskimi posledicami?