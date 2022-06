Guernica–Hamburg–Mariupolj

V kolumni poreberite:

Festivalu v Cannesu lahko očitamo marsikaj, ne moremo pa mu očitati pomanjkanja posluha za avtorje in filme, ki osvetljujejo zgodovinske in recentne civilizacijske krivice. V redu, festival se malce obrača tudi po referenčnih imenih, vseeno pa vsako leto vzpostavi zdravo distanco do rdeče preproge in ponudi vsaj peščico dokumentarcev, ki jih množični mediji večinoma spregledajo, bolje rečeno, ignorirajo. Cannes sta po eni strani Top Gun in tekmovalni program, po drugi pa denimo Bernard-Henri Lévy z dokumentarcem o pešmergah, kurdskih bojevnikih s severa Iraka.