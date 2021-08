Hude nočne more po cepljenju

V nadaljevanju preberite:

Zadeva je šla od tam le še navzdol. Sanjala sem o globalni pandemiji virusa lambda, ki so mu sledile pandemije virusov theta, kapa in omega. Posebno mučna je bila serija sanj o slovenski nacionalni televiziji: v prvi epizodi sta športna komentatorja Andrej Stare in Peter Kavčič norveško atletinjo zvedla na njene »ženske adute«, Manica J. Ambrožič pa je v nekih drugih sanjah dopustila, da je slovenska nacionalna televizija z izborom intervjuvancev postala osrednji glasnik homofobije v državi in s tem nasprotnik temeljnih vrednot Evropske unije. Naslednjo noč so me na smrt preplašile sanje, v katerih je ministrstvo za kulturo društvu častilca Adolfa Hitlerja podelilo status društva v javnem interesu, kar so upravičili s tem, da Tanja Fajon poveličuje Borisa Kidriča. Najbolj pa sem bila iz sebe po sanjah, v katerih je skupina slovenskih politikov, ki je pred letom in pol izdala leve volivce in se pridružila desnici, ustanovila novo stranko pod geslom: Kredibilnost in zaupanje. Za premierko se je ponudila Violeta Bulc. Bizarno, ampak kaj naj, v moji podzavesti očitno ne manjka travm in mogoče pravzaprav bolj kot drugi odmerek potrebujem pogovor pri specialistu.