Inverzni Ceaușescu

V nadaljevanju preberite:

V ZDA že več let kroži šala, da se splača slediti nasvetom Jima Cramerja (ki na postaji CNBC vodi naložbeno oddajo Mad Money, »nori denar«). Pa ne zato, ker so tako dobri. Menda je treba narediti nasprotno, kar svetuje. Še zmeraj se mu rogajo, da je leta 2008 priporočil nakup delnic investicijske banke Bear Stearns. In to le dneve pred njenim propadom. Šala je že tako stara, da se po njej imenuje naložbena strategija – »inverzni Cramer«. Prodati delnice, ki bi jih on kupil, in kupiti tiste, ki bi jih prodal.