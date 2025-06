Nujno je, da ljudi zaščitimo pred drastičnimi podražitvami

V nadaljevanju preberite:

Nizozemski krščanski demokrat Wopke Hoekstra ima v evropski komisiji eno od najtežjih nalog – ubraniti ambiciozno podnebno politiko EU, ki temelji na slovesu od fosilnih goriv in hitri širitvi izkoriščanja obnovljivih virov energije. EU v njegovih očeh vsekakor ne bo sledila politiki Donalda Trumpa.

Evropski komisar za podnebje, ogljično nevtralnost in čisto rast je v intervjuju za Delo razogljičenje opisal kot del prizadevanj za večjo konkurenčnost in energetsko neodvisnost. Tudi Slovenija je po besedah nekdanjega nizozemskega finančnega ministra, ki je v preteklosti delal tudi za Shell, dobro razumela, da je prava kombinacija pragmatizem in ambicioznost. To povezuje pametne podnebne politike, obsežno financiranje iz Evrope in gospodarstvo. Podprl je tudi pristop vlade v novem podnebnem zakonu.