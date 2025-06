Za gospodarstvo gre, ukrepajmo zdaj

V nadaljevanju preberite:

Kot je slišati iz obveščenih krogov, si v vladi, predvsem v njenem gospodarskem delu, že kar nekaj časa belijo glavo z vprašanjem, kaj je v ozadju našega presenetljivega gospodarskega padca v prvem četrtletju. Po svoje jih lahko razumemo: na gospodarskih temah se v demokratičnih državah dobivajo ali pa izgubljajo volitve, ki se bližajo tudi nam. Po drugi strani so slabi gospodarski podatki dobrodošla politična mana z neba za opozicijo, hitro pa so se nanje odzvali tudi v gospodarskih in podjetniških krogih in zanje nemudoma identificirali krivca v vladi in njeni davčno nevzdržni in nasploh nespodbudni gospodarski politiki, ki da duši gospodarsko pobudo in rast.

Kje je Slovenija na svetovni lestvici konkurenčnosti in kdaj lahko pričakujemo nove rezultate? Na čem bi moral temeljiti naš razvoj? Zakaj gospodarstvo postaja ključna predvolilna tema?