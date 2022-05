Iz središča do konca vesolja

V nadaljevanju preberite:

Znanstvene konference po sprostitvi protiepidemioloških ukrepov spet potekajo v živo oziroma »in person«. Nenadoma jih je cela vrsta – nove in tiste, ki so bile v zadnjih dveh letih preložene na »boljše čase« po epidemiji.

Tako sem se prejšnji teden udeležila konference v Katmanduju. Že dve desetletji tam skupina evropskih astronomov organizira konferenco na temo raziskav črnih lukenj in s tem podpira razvoj astronomije v Nepalu. Tamkajšnji raziskovalci in študenti nimajo na razpolago veliko sredstev za pot in udeležbo na konferencah v tujini. Če pa se mednarodna konferenca dogaja v Nepalu, se je lahko udeležijo brez velikih stroškov.