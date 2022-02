Izolanom Pentagon na moru*

Evo, Izolani mečkajo in mečkajo, niso hoteli turizma, niso hoteli tega, niso hoteli onega, se važijo z referendumi in ljudskimi pobudami ... Referendumski izid trenutno kaže, da bodo namesto ladjedelnice dobili mali slovenski »Pentagon na moru« (* na morju, seveda). Sam Toninov Matej je takole utemeljil svoj hokuspokus: »Po vašem referendumu smo razumeli, da sprememb v Izoli ne želite, turistov ste tako in tako siti, torej lahko naredimo nekaj za vojsko, policijo, inšpektorje in državne službe.« Ali še en nov slovenski pregovor: »Kjer se jih prepira 23, Tonin dobiček ima.«

Bodo morali Izolani še enkrat na referendum? Foto Boris Šuligoj

Medtem ko državni prvaki prijateljem pod mizo prodajajo Portorož, Bled, zdravilišča in še potico za na pot, pa so iz nekdanje najboljše slabe (Francijeve) banke predlagali vladi, naj država kupi zemljišče nekdanje ladjedelnice v Izoli in naredi nekakšen slovenski Pentagon (na morju). Izoljani so navdušeni, Izolani pa ne najbolj, ker si ne predstavljajo, kako bo Miodrag Kostić, denimo, v neposredni bližini izolskega Pentagona zgradil šestzvezdični deluxe hotel. Tak hotel bi verjetno resno ogrožal delovanje »Pentagona«. Turistični tajni agenti vseh velesil tega sveta bi kar iz svojih hotelskih sob lahko dešifrirali največje slovenske državne tajne. Zatorej bi se o tovrstni lokaciji slovenske pomorske centrale moral najprej opredeliti svet za nacionalno varnost. Izolani pa bodo preučili, za kakšno avtonomijo urejanja prostora so se pravzaprav borili, če jim lahko že vsak »Izoljan« gradi utrdbe v »izoljskih« oblakih. Ko smo že mislili, da smo dosegli svetovni rekord v streljanju kozličkov, Franci Matoz, d. o. o., pihne še dodatna dva nosoroga dobre vage.

V naši agenciji tajnih vohljačev predlagamo vsem, ki imajo opravka z resnimi in občutljivimi dokumenti, naj pravočasno poskrbijo zanje. Od tega je lahko odvisno, ali jih bodo pravnuki slavili ali kleli. Poglejte, kako nizko je padlo stranišče Bele hiše. Trump je občutljive arhivske dokumente najraje basal v školjko, potem pa belohišna stranišča niso požirala več. Njegovi papirji so bili do te mere usmrajeni, da jih ni in ni potegnilo v onstranstvo.

Arhivi so pomembni zato, ker prej ali slej razkrijejo, kateri od politikov je bolj lagal, kradel in packal. V dneh, ko se velik del Slovenije bori, da ne bi prodali čisto vse srebrnine, smo slišali »opravičilo« vladajočih izumiteljev, da oni že ne razprodajajo države, ker naj bi to zagrešili njihovi predhodniki. Tako je bilo mogoče razumeti tudi ministra Zdravka P., ki je krivdo za zgrešeno prodajo portoroških Hotelov Metropol zvalil na druge. Zdravka Počivalška so v državnem zboru za gospodarskega ministra izvolili 4. decembra 2014 s 53 glasovi podpore (iz konkretnih vrst SMC, SD, NSi in še koga). Le 12 dni kasneje je skupščina delničarjev Bernardina potrdila postopek izločitve in prodaje Hotelov Metropol. Prodajo pa so zaključili 11. februarja 2015. Dva meseca pozneje so v Metropolu že prodajali hrvaški teran, nekaj mesecev kasneje pa začeli odpuščati delavce. Da o zaprtju hotelov in plaže niti ne govorimo. Zdaj bi za to nekdaj slavno šestinko portoroškega turizma kupci loterijske srečke radi dobili 48 milijončkov. Pa sami presodite, koliko masla premore Zdravkova glava.

Težave portoroških hotelov so se začele veliko prej. Na primer tedaj, ko jih je začel prevzemati znani Janšev znanec in domnevni »levičar« Igor Bavčar, ki je v delničarski mrtvaški ples vpletel še Staneta Valanta in z njim povezane družbe. Če ima Počivalšek pri iskanju krivcev za hirajoči turizem v mislih levičarje iz Istrabenza, potem mu moramo dati prav. Seveda ne gre za klasične levičarje, ki bi jim kdaj do srca seglo branje Karla Marxa, ampak za tiste levičarje, ki grabijo žlico z levo, in ko je hrane preveč, tudi z desno roko.

S slovensko zgodovino se lahko primerjata tudi Emmanuel Macron in Vladimir Putin s svojimi čarovnijami. Emmanuel ni dovolil, da bi mu »vladar miru« brskal po nosu. Za dolgo mizo je z Vladimirjem sedel le zato, da mu Rusi ne bi ukradli DNK. Iz ukradenega DNK najverjetneje lahko naredijo dvojnika. Si mislite, da bi se v Francijo vrnil Macron Dva kot ruski klon?

Zdaj vsaj vemo, zakaj nas testirajo. Ste prepričani, da ste po vseh teh testih vi še zmeraj vi, tisti izvirni, dotični vi? Ali pa ste že zdavnaj spremenjeni v klona, ki počne vse natanko tako, kot so ga sprogramirali? Vse bolj sumim, da niti sam nisem več isti. Samo poglejte, kaj pišem.