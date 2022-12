Janševo zadovoljstvo in Golobov nasmeh

V nadaljevanju preberite:

Janez Janša – joj, spet kolumna, ki se začenja z njegovim imenom – je lastnoročno poskrbel za še eno nelagodno primerjavo: na eni strani Logarjev »častni poraz« na predsedniških volitvah, na drugi precej nečasten poraz referendumskih pobud SDS (pardon: »sto šestdeset tisoč volivcev«). Niz lahko nadaljujemo: na eni strani Logarjevih 34 odstotkov v prvem krogu, na drugi 23 odstotkov za SDS na aprilskih volitvah; na eni strani 29,5 odstotka za Logarja in deset svetniških mandatov za SDS na prejšnjih ljubljanskih županskih volitvah, na drugi 6,2 odstotka za kandidata SDS in šest svetniških mandatov na sedanjih. Primerjave se ponujajo same po sebi in so nelaskave za vodstvo SDS. Marsikdo je na njihovi podlagi potegnil preprost sklep: Janez Janša naj odide v pokoj, na položaju pa naj ga nasledi Anže Logar, ki je dokazal, da zmore z zmernejšo retoriko doseči boljše rezultate. Toda – ali analiza drži vodo?