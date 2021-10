Je prišel direktor kukavico poslušat?

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Če ste mislili, da so Donaldovi časi minili, ste se zmotili. Obstaja deželica sredi stare, čedalje starejše celine, ki je komaj čakala, da ji še manjši kralj pokaže svoje mišice. Kralju po navadi tega ni treba dvakrat reči. Zaradi strašnega zmaja Levaka, ki ogenj bruha iz 13 glav hkrati. Ampak on je strašni vitez Ivan Donald, ki seka glave brez pardona. Včasih pa samo seka.

Na veliki četrtek je imel naš kralj res dober dan. Prvi Lunin krajec in retrogradni Merkur sta sijala po naročilu za harakiri: z enim zamahom je padlo več glav hkrati.

Če doslej še niste vedeli, se zdaj ne morete več izgovarjati, da ne veste. Slovenski MSM ... (Pri tej kratici vam težko pojasnim, kakšni mainstream mediji so to. Kralj nam jih prostovoljno sproti označuje. Kot sosedov Miki v vse daljših svatovskih nočeh.) Torej, slovenski MSM so zastrupili celokupno svetovno medijsko srenjo. Nekoč ugledni New York Times, Guardian, Financial Times, Economist, Spiegel, Welt, Figaro, Deutsche Welle, NL Times, Corriere della Sera, AFP, DPA, ANSA, Hina, Tanjug, Politico ... (seznam ni tako kratek, kot je moj spomin) lahko funkcionirajo samo zato, ker jih preživljajo slovenski MSM. Skratka, gre za novinarsko smetje, ki mu je mišičasti kralj Donald II. zdaj odsekal glavo. Od minulega petka jim Donald ne plačuje več naročnine, pa da vidimo zdaj, kako se bodo prebili do prvega v mesecu.

Z drugim zamahom je zasekal v vrat največji skupini zarotnikov v evropskem parlamentu. Zdaj vemo, da jih plačujejo domnevni židovski hujskači (v 80 letih se niso veliko spremenili), levaki, levi fašisti, komunisti, absolutisti, Antifa, hudičevi sli in podobni. Glave jim še ni povsem odrezal. Ni si namreč mislil (niti mi ne), da ima zmaj pri tej evroposlanski glavi tako debel vrat. In da so ravno Židje in Nizozemci zibelka vsega tega tako nevarnega levaštva. Seveda so Nizozemci komunisti. Ste kdaj pili zeleno pivo? No, kakšne barve je bila zvezda?

Kralj Donald II. je v resnici zelo milosten. Samo na videz ni hotel sodelovati pri evropskih inšpektorjih, ki so nos vtikali v kraljeve spodnje hlače. To bi bilo namreč precej nevarno početje. Če bi po naključju nehote spustil kak plin, dovolj bi bil le majcen prdec, ne bi preživeli. Zato je raje od daleč kazal bicepse, tricepse, meča, pršute ... in so inšpektorji iz prve roke zaslutili energijo, ki ruši vse pred in za sabo. Ni jim bilo treba brati STA in MSM-medijev, poslušati TV-trupel, slovenski kralj je kar sam svojo podobo na ogled postavil, rekoč: »Figo bodo MSM-mediji komentirali moje mišice, gladko čelo in čisto misel! V resnici sem še močnejši, lepši, demokratnejši, modrejši in človekoljubnejši. Zato poglejte moje tvite in izginite mi izpred oči, zalega leva!«

Kakšna sreča, bolj ne bi mogel biti kooperativen, naš kralj! Če komu ni še kaj jasno, mu v naši turistični agenciji lahko pomagamo. »Naredite mi to celino spet slovensko! Pa malce poljsko in madžarsko. Ustanovili bomo zahodno krivoverno Evropo in vzhodno pravoverno. Ali pa je ne bo,« je rekel stric iz Amerike, medtem ko so na Tromostovju mirno še naprej pekli jajca na žaru.

Na Tromostovju jajca, v Trstu so držali za kravateljc Zena D'Agostina. Vse je kazalo, da bo konec sveta. Grozno neusmiljeni protestniki, desni komunisti in levi fašisti z roko v roki, kazalo je, da se bo Italija prelomila. Rai so izgnali iz raja. Priča smo bili tragediji, ki je delovala kot komedija, na koncu pa dobili farso. V njej je neka tajna zveza med kranjskim Zoranom in tržaškim Puzzerjem. Puzzer je cepljen, Zoran prebolevnik. Oba protestirata altruistično. Za pravico. Virus je samo po naključju prišel mimo. Če ga ne bi bilo, ne bi odkrili novih talentov. V Trstu ni bilo konca sveta. Zeno (še) ni odstopil, Draghijeva vlada še stoji, danes je cepljenih več ljudi kot prejšnji teden, ljudje (po nepotrebnem) umirajo dalje. Ampak, lepo vas prosim, še vsaka revolucija je žrla svoje otroke.

Naši in tuji agenti so medtem odkrili, da je hotel Zeno z napovedjo odstopa zgolj solidarizirati z Luko Koper zaradi strašne Francijeve metle. Pa zakaj, mislite, je prišel direktor Grah(ek) na RTV Slovenija? Poslušat kukavico ali fantkovo piščal? Pa zakaj je prišel Franci v Luko? Da pije kavico s Cerarjevimi kadri, pomaga ladjice vezati ob pomol, pretovarjati banane in pomaranče Jafa? Ali ker čaka na vlak z Blatnega jezera?