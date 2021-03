V kolumni preberite:

»Kako ste kaj?« Tako je v eni od možnih resničnosti svoje državljane z iskreno in prepoznavno skrbjo sredi časov preizkušenj pozdravil njihov predsednik. Ker je bil v svojih izjavah sicer predsedniško zadržan, so državljani njegove besede jemali resno. V družbi, ki je vsaj v javnem občevanju opustila predpostavko nadzemeljskih svetov, je s svojim nagovorom vzpostavil temeljno duhovno vez. Vez skrbi. »Bo,« se je sam od sebe oblikoval retorični, a topel odgovor ljudi na izraženo skrb. Zavest o vpetosti v skupnost in premagovanju temeljne človeške nezadostnosti je namreč že sama po sebi dovolj.