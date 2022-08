Kako vem, kdaj nekaj vem?

V nadaljevanju preberite:

Vsak dan iz medijev in od ljudi, ki jih poznamo, slišimo nove pretresljive zgodbe in izvemo na videz pomembne informacije, za katere pa težko na hitro presodimo, ali dejansko držijo. Zato je utemeljeno vprašanje, ali morda obstaja kakšno univerzalno pravilo, ki bi nam lahko pomagalo ob takšnih dilemah?

Običajen nasvet je, da je dobro zaupati strokovnjakom. To seveda drži, a pomembno je, da znamo presoditi, kdo je res dober strokovnjak na določenem področju. Zavedati se moramo, da tudi znani znanstveniki, profesorji in celo Nobelovi nagrajenci kdaj izrečejo kaj nespametnega, čeprav prihajajo iz uglednih akademskih ustanov, zato ni priporočljivo kar slepo zaupati nekomu samo zaradi njegovega akademskega naziva.

Še slabše je, če verjamemo le posameznikom in medijem, ki so blizu našim prepričanjem ali svetovnemu nazoru. Čeprav se nam zdijo razlage ljudi, ki so nam blizu po vrednotah, praviloma razumljive in prepričljive, nas lahko ideološka usklajenost hitro pripelje do tega, da se ujamemo v zaprt krog enako mislečih. Tak pristop nam lahko ustvari sliko sveta, ki se nam zdi jasna in prepričljiva, vendar je daleč od resnice. Kako se lahko izognemo tovrstnim zablodam, ki niso redke niti med dobro izobraženimi in inteligentnimi ljudmi?