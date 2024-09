(KOLUMNA) Daleč levo, tako blizu desno

V nadaljevanju preberite:

Letos spomladi v Peruju sem se spoprijateljila z Lilli in Maro iz Dresdna. Rojeni sta po letu 2000 in torej v nasprotju s svojimi starši in starimi starši nikoli nista živeli v vzhodnonemškem socializmu. Kljub temu se ponosno izrekata za Vzhodni Nemki, šele potem za Nemki. To se sklada z rezultati neke ankete iz lanskega leta, ki je ugotovila, da se 52 odstotkov Nemcev, ki živijo v deželah nekdanje Vzhodne Nemčije, identificira kot Nemce, 40 odstotkov pa se jih identificira kot Vzhodni Nemci. Pri svojih rosnih enaindvajsetih sta obe prepričani, da Nemci še zdaj živijo v dveh družbenih realnostih in da meja med njima še vedno teče po tisti, ki je med letoma 1949 in 1990 tekla med Nemško demokratično republiko (NDR) in Zvezno republiko Nemčijo.