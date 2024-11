(KOLUMNA) Onim, ki hočejo ali morajo graditi lastni krov

V nadaljevanju preberite:

Z zgornjimi besedami je bila naslovljena serija prispevkov, ki jih je pisal arhitekt Ivan Zupan v letih 1927 in 1928 in so izhajali v reviji Domači prijatelj. Pisec je bil arhitekt, ki je v obdobju Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev načrtoval podobo stanovanjske zadruge Stan in dom. V zadrugi, ki jo je vodil politik in publicist Anton Kristan, član kratkotrajne narodne vlade Države SHS, so odkupili in razparcelirali zemljišče ob Tržaški cesti in parcele ponudili v odkup svojim članom. Leta 1925 so postavili temeljni kamen; sledila je hitra in učinkovita gradnja. V letu in pol je bilo od 26 načrtovanih stavb zgrajenih 25 visokih hiš s strmimi strehami, ki so jim pravili »švicarske hiše« ali pa kar »mavrahi«. Ali v načelih zadružnih gibanj predprejšnjega sistema lahko najdemo principe, ki bi danes omogočali reševanje aktualne stanovanjske problematike?