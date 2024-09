(KOLUMNA) Parašola

V nadaljevanju preberite:

Paradoks, parazit, paranoja. Paralelnost, paralelogram. Paracelsus, paracetamol. Paritev, parnost. Paradižnik. Paravojska, paramilica. Parašportnik. Koliko besed, ki se začnejo s para-. Raj za etimologe in paraetimologe. Ti, zadnji, pogosto delujejo smrtno resno, sploh, ko se nesmrtno zabavajo. Nepozabna je nekaj desetletij stara paraetimološka razlaga imena Izidor iz televizijskega skeča: izi-dor izhaja iz angleščine, easy door, ter pomeni lahka vrata, torej leso ob pašniku, in od tod neovrgljivo sledi pastirčkovo ime, torej Izi-dor. Moj smisel za paraetimologijo ni kdo ve kako razvit, zato je ta kolumna omejena na dve standardni rabi predpone para-. Prva izraža podobnost, približnost (poleg, pri, ob, skozi) in druga nepravost, nepristnost, lažnost. Presoja, katero bo izbral, je prepuščena bralcu. Ali parabralcu.