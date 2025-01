(KOLUMNA) Učenje iz Savca

V nadaljevanju preberite:

Arhitekta Arnautović in Mihelič sta bila v službi uporabnika in sta svojo arhitekturo poskušala prilagoditi naravi človeka, ki se je z dežele priselil v mesto. Številni novi prebivalci mest so bili »iztrgani« iz podeželskega okolja, kjer so živeli v družinskih hišah. Zato ima zasnova nekaj odlik stanovanjske hiše: balkone, terase in vrtove, okoliška igrišča in park. Njuno arhitekturno delo bi lahko povzeli kot iskanje sinteze idej o bivanju, oblikovanja stavb po meri uporabnikov in raziskovanja novih načinov gradnje.

Gostiteljica mi je povedala, da na majhnem balkonu poleti vzgoji dovolj paradižnika za vso družino. Toda najboljši del stanovanja je skriti biser: prostrana urbana terasa s fantastičnim razgledom na vrhu, v štirinajstem nadstropju. To je skupni prostor za vse prebivalce bloka, tam se prirejajo rojstnodnevne zabave, romantični zmenki in partiji z DJ.