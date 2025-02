Konec ameriške mehke moči

V kolumni preberite:

Elon Musk in Donald Trump se te dni borita proti instituciji USAID. To je ameriški vladni urad, kratica pomeni agencijo za mednarodni razvoj. Tej organizaciji, ki je del ameriške administracije, Musk in Trump očitata nesmotrno porabljanje davkoplačevalskega denarja. Denimo, kot se glasi eden od najbolj znanih primerov, naj bi USAID porabil 50 milijonov za nakup kondomov v Gazi – v Gazi v Mozambiku. Financirala naj bi tudi vplivni progresivni portal Politico – in vrsto drugih naprednjaških medijev. Trump in Musk sicer ne ponudita finančnega razreza, ki bi pokazal, ali so takšni primeri pravilo ali izjema (sumim, da navajata skrajne ideološke primere).