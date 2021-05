V nadaljevanju preberite:

Včasih pride káko leto, ko samo končuješ. Letos se je takšno končevanje zgostilo prav v teh mesecih. Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU končujemo korekture prvega zvezka Slovarja slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, ogromnega slovarskega projekta, v katerega so nekateri moji kolegi in kolegice vložili svoje celotno znanstveno življenje.



Končujemo nov slovarski portal za mlade Franček, ki bo osnovnošolce in srednješolce uvajal v delo s spletnimi slovarji in spletno slovnico, deloval pa bo kot slovar z odgovori na vprašanja o besedah, njihovem pomenu, pregibanju, frazemih, sinonimih, njihovi zgodovini, etimologiji, razprostranjenosti po narečjih in njihovem izgovoru. Sam končujem knjigo o prvih petdesetih slovenskih knjigah, ki bo izšla konec leta. Končujem sodelovanje pri učbeniku za prvi razred srednjih šol Moč jezika, za katerega upam, da bo naredil pouk slovenščine še boljši in še zanimivejši. Pa še kaj bi se našlo.