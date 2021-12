Kritika bližnjic, hvalnica daljšnicam

V kolumni preberite:

Bližnjice so povsod, ne samo v prometu. Ta kolumna je bližnjica. Za razmislek o njej sem porabil nekaj ur. Bralka in bralca jo bosta prebrala v petih, desetih minutah: po krajši poti bosta prispela do istega cilja kakor jaz. Ko pišemo, torej ustvarjamo bližnjice za druge. Matematik Marcus de Sautoy je napisal celo knjigo o bližnjicah: njegova teza je, da je ustvarjanje bližnjic (v matematiki, znanosti, jeziku, delovni organizaciji, stilu razmišljanja) gonilo napredka. Ko ustvarimo bližnjico – ko poenostavimo delovni postopek, ko objavimo na spletu navodila za uporabo programa ali ko preprosto počistimo pot, ki jo je zasul sneg – skrajšamo potovanje ljudi, ki bodo uporabljali našo bližnjico. Sautoyjeve knjige o bližnjicah sicer nisem prebral. Poslušal sem radijsko oddajo o njej: torej sem ubral bližnjico.