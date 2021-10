V nadaljevanju preberite:

Kritika kapitalizma se v vseh pogledih splača. Pri nekaterih gre za politične točke, saj ljudje vedno radi prisluhnejo napovedim o nujnih radikalnih spremembah, pa četudi nihče ne ve, kdaj in kako naj bi jih izvedli, drugim gre za akademski prestiž in teoretične diskurze, spet tretji se postavljajo s kulturniškim aktivizmom in tako dokazujejo svojo neizmerno progresivnost, ne manjka pa tudi takšnih, ki s kritiko kapitalizma tudi odlično služijo.