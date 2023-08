Kroki o času

V kolumni preberite:

Vzpon na stolp v Pisi je zanimivejši, kakor sem mislil, ko sem stolp opazoval od zunaj. Od otroštva naprej hodimo po vodoravnih stopnicah in stanujemo v vodoravnih prostorih, zato vzpon po nagnjenem krožnem stopnišču spominja na neko drugo dimenzijo, ki jo bolj pričakujemo v zabaviščnih parkih kakor v starodavni stavbi.

V pregretem avtu sem začel razmišljati o dimenzijah našega sveta in se ustavil pri tisti, ki najbolj zaznamuje naše sodobno življenje: to je čas. V njem smo ujeti in izven njega lahko izstopimo ali v njem potujemo zgolj miselno, zgolj v namišljenem eksperimentu, nič lažje ali težje fizik kakor teolog.