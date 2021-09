Lahkotnost opletanja z imaginarnimi domislicami

V nadaljevanju preberite:

Lahkotne populistično všečne tirade, ki nikogar zares ne obvezujejo, so postale norma, besednjak je že ustaljen, vsi natančno vedo, proti čemu se morajo boriti (in nekoliko manj za kaj), med najnevarnejše fenomene menda sodita globalizem in neoliberalizem, v zadnjem času pa je na udaru kar sam kapitalizem. Čeprav pri tem ni povsem jasno, kaj si kdo pod pojmom kapitalizem sploh predstavlja.