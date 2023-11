Lakino leto

V kolumni preberite:

Letos mineva sto let od rojstva arhitektke in kiparke Vladimire Bratuž Furlan - Lake (1923–2006). Kot arhitektka je sodelovala tako s Plečnikom, ki je zaznamoval lansko leto, kot z Ravnikarjem, ki mu posvečamo letošnje. Bi ob drugačnih zgodovinskih okoliščinah njene nekdanje priložnosti za samostojno delo in njena današnja prepoznavnost privedle do tega, da bi tudi njeno delo slavili, kot slavimo dela velikih graditeljev?