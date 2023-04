Les jeux sont faits

V nadaljevanju preberite:

Če bi slovenski zet Donald Trump res postal kandidat Republikanske stranke na ameriških predsedniških volitvah prihodnje leto, to ne bi bilo povsem neprecedenčno. Konec devetnajstega stoletja se je demokratu Groverju Clevelandu, ki ga je po koncu prvega mandata iz Bele hiše izrinil republikanski izzivalec, ki je bolje poosebljal tedanji družbeni mainstream ter konsenz kulturnih in gospodarskih elit, posrečilo znova zavihteti na oblast po štiriletnem premoru. Do danes je ostal edini ameriški predsednik, ki je odslužil dva nezaporedna mandata. Če bo Trumpu prihodnje leto uspelo ponoviti Clevelandov veliki met, pa bo to veliko več kot anekdota iz dolge serije ameriških predsedniških tekem. Bo politični potres globalnih razsežnosti, ki bo tokrat – še bolj kot Trumpova prva zmaga – marsikoga na Zahodu prisililo, da znova premisli svoje strategije in zavezništva. Tudi v Sloveniji.