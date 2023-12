Leto podnebnega potresa v gospodarstvu EU

V nadaljevanju preberite:

Prihodnje leto bo prelomno vsaj na dveh področjih podnebnega prehoda. Pričakujemo lahko prihod cenovno dostopnih električnih avtomobilov, katerih prodor bo začela ovirati neprilagojena infrastruktura. Druga prelomnica bo odgovor na vprašanje, s čim se bo po opustitvi fosilnih goriv zagotavljala stabilnost električnega omrežja. Oba bosta opazno vplivala na načrtovanje javne infrastrukture, investicije elektroenergetike, delovanje gospodarstva in tudi odločitve gospodinjstev. Najprej pa je pričakovati nekaj gospodarsko negotovih let Slovenije in EU.