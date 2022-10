Ljudske centralne banke

V kolumni preberite:

Za sedmimi vodami, za devetimi gorami se je skrival ducat števil. Torej, več kot en par, več kot en trojček, četverček ali peterček. Niso namreč vsa števila, ki nam gredo tako lahko z jezika, soda ali liha. Vendarle pa si delijo zanimivo lastnost. In sicer da so nam, ljudem, bližja kot neskončnost vseh drugih številk, ki bi si jih lahko izbrali. Pa si jih očitno ne. Zdi se, torej, da so človeškim možganom nekatere številke precej bliže kot druge. Že leta 1955 je harvardski psiholog George A. Miller pisal, da so takšna števila »magična«. Ali kot jih je sam opredelil, po velikosti so enaka »sedem plus ali minus dve«. Več številk pač v naš kratkoročni spomin ne gre, zanje preprosto ni prostora. In zato se vse predstavitve, ki vsebujejo več točk, hitro pozabljene. Od pet do devet, torej. Teoretiki pravljic tem številkam pravijo tudi »ljudska števila«.