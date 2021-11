»Pri popolnem 'lockdownu' boste zaprti tudi vi.« Tako je Eriki iz Tarče menda dobronamerno namignil minister Zdravko. Ni in ni mogel obdržati zase kreativne novice. Če bi »lockdownirali« medije (seveda predvsem mainstream in ne bom zdaj ponovno razlagal, kakšni mediji so to, ker je materija prezahtevna), bi bila stvar rešena. Tiskovni agenciji enoSTAvno ne daš več denarja in se bo lockdownirala po naravni poti. Na RTV zamenjamo še kakih deset urednikov in odide še deset novinarjev, ugasnemo pet oddaj in za nameček do 28. aprila 2022 zatemnimo zaslone, ugasnemo oddajnike in zveze, in stvari bodo šle same od sebe na pravo pot. Kajti virus je res močen.

Število okuženih brez medijev ne bo več naraščalo, ne bo več vrst za cepljenje, ne bo več posnetkov iz bolnišnic, ne bo več grdih grafov, ne bo več ukrepov levo, ukrepov desno, gor in dol, ne bo mrtvih. Predvsem ne bo več afer in spreg s tajkuni, ne bo več strtih jajc, zaničevanja domobranstva, nobene želje ali potrebe po protestih ob sredah in petkih, ker ne bo nikogar več, ki bi ščuval ljudi nanje. Odpadejo računska sodišča, varuhi pravic, sindikati in zavajajoče strašenje ljudi z inflacijo, zadolževanjem, lastninjenjem, z Madžari, biciklisti, pravno državo, polaganjem vencev in drugo navlako. Bravo, Zdravko, le kako ukrepa niste izumili že prej.

Potem bi ukrepi tekli kot po maslu. Med prvimi tisti z jajci. Si predstavljate, koliko lažje bi bilo, če bi primerno priškrnili ustavna jajca ustavnikom, ki nimajo pojma o zdravju. Pa vrhovna jajca, da višjih in okrožnih niti ne omenjam. Z jajci bo precej dela, ampak zasloni bodo zatemnjeni, tiskarne zaklenjene (»lockdown«), dretja ne bo slišati. Ja, kdo jim je pa kriv, če ne razumejo prava. Bučmanom je treba jajca vsaj na mehko skuhati. »To smo počeli že pred 15 leti, zdaj je tehnika trenja bistveno napredovala. V čem je problem?«

Tretji ukrep je predlagal Kacinov Jelko s Pokljuke. Zgledoval se je po Josipu Visarionoviču, ki je dal leta 1953 aretirati devet zdravnikov iz kremeljske bolnišnice, ker so sejali smrt po Kremlju. Jelko pa je prejšnji teden našel naše zdravnike, da pravzaprav oni delajo vrste pred ambulantami, še najraje pred cepilnimi centri. Evo: »​lockdown« tudi za zdravnike, bolnišnice in zdravstvene domove, saj je zaradi njih en sam križ. Ljudje se bodo hitro bolje znašli. Saj imamo sveže diplomiranih facebookovskih zdravnikov kot listja in trave. Vse vedo, vse znajo, veliko hitreje, učinkoviteje in okolju ter človeku prijazno pozdravijo. Ne vem, kaj je Jelko čakal. Menda bodo od ponedeljka cepili na vseh facebookovskih cepilnih mestih. Za vsak primer morate imeti drva s sabo. Če zmanjka materiala, vam bodo precepili drva.

Res ni jasno, zakaj bi bil glavni med cepci kriv, da si ljudje nočejo vstaviti njegovih čipov. Znajo pa zato odlično kopirati QR-kode. Tako imajo QR-kodo domnevno pravljične Zdravke Pecetak natisnjeno v nakladi pet tisoč izvodov. Prava proticepilska etična alternativa je: »Cepili se za nobeno ceno ne bomo, lažemo pa toliko raje po formuli 'Balkan se lahko skrije'.« Pobelili smo si lase, brke in še dlake pod pazduho in trdimo, da smo čisti Danci, ki se borimo proti segrevanju ozračja, proti poplavam, proti onesnaževanju in čipom vseh vrst. Le s temi ideali lahko ostanemo prvi na svetu v obvladovanju kriz in striženju ovc.«

Ministrant Zdravko še ni povedal, da ima med ukrepi skupaj s »precednikom« Borutom v pripravi turistične bone v vrednosti 200 evrov na osebo, ki jih bodo vse slovenske družine lahko izkoristile v dalmatinskih hotelih samo od 20. do 25. aprila 2022. Rezervirati morate še pred novim letom. Volilnim odborom želijo olajšati delo pri štetju glasov. Saj se zavedate, koliko volitev nas čaka prihodnje leto.

Za vence na spomenikih sta v resnici kriva sir Winston Churchill in Franklin Roosevelt, ki sta se družila s Stalinom, da so potem družno tolkli po naših ubogih, zatiranih domobrancih. Churchill in Roosevelt sta bila čista komunista, to je menda jasno. Zato zdaj polagamo vence na spomenike pravim borcem za domovino. In da ne bo pomote: ti venci niso provokacija, ampak pravilo. Zakaj mislite, da smo se borili in vzeli demokracijo v svoje roke? Da bodo takšni winstonovski stalinisti še naprej zavajali zgodovino? Zgodovina sem jaz. Petdeset let so kradli zgodovino oni, naslednjih petdeset let smo na vrsti mi. In pika.