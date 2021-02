Mainstream alternativa

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani lahko po dolgem času spremljamo proces gradnje dveh večjih kulturnih objektov v središču mesta. Prenova Cukrarne se bliža koncu, prenova Roga pa začetku. Objekt Cukrarne bo namenjen predvsem galerijskim prostorom, objekt Roga pa predvsem umetniškim ateljejem. Ob stavbah na nasprotnih bregovih Ljubljanice lahko opazujemo odnos do arhitekturne dediščine, moč politike in ideologije, sposobnost realizacije vizij in razumevanja sodobnega mesta.