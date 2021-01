Malo zaupanja, veliko zakonov

V nadaljevanju preberite:

V moji deset- in nekajletni arhitekturni praksi je bilo sprememb zakona kar nekaj. Vsaka nova sprememba zakona napove »poenostavitve«, za katere arhitekti potrebujemo pol leta, da jih sploh razumejo, drugo polovico leta se prilagajajo upravni delavci in naslednji dve leti lovijo zaostanke, ki so s poenostavitvijo nastali. Ko postopki že skoraj gladko stečejo, pride nov politik, ki ugotovi, da je vse preveč zapleteno, in napove novo »poenostavitev« in …