Maske in fasade

Membrane pa v resnici niso ostre in neprepustne meje, ampak prehodni in prepustni organizmi. Če naša koža ne bi bila polprepustna, bi se zadušili; fasada, ki je neprepustno izolirana, povzroči sindrom bolnih stavb, ki je nevaren za zdravje stanovalcev. Podobno svoboda ni tanka meja, ampak je široko in prehodno polje pogajanja in usklajevanja med različnimi sferami, tako javnimi kot zasebnimi, individualnimi in skupnimi, in s sabo pa ne prinaša samo pravic, ampak tudi odgovornosti. V preteklem letu in pol, ko se je naša pozornost namesto na avtomobile in hiše, na karoserije in fasade, osredotočala na neko drugo membrano: masko na obrazu, smo dobili dokaz, da v tej državi nimamo specifičnih problemov z avtomobilsko pločevino ali živobarvnim ometom, pač pa s kakršnokoli omejitvijo individualne pravice kot take.