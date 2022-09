Melone, bunga-bunga in kameleoni iz Hollywooda

Na soočenju dveh predsedniških kandidatov v koprskem gledališču je Anže Logar govoril o dobrih odnosih Slovenije in Italije, ki da so tudi zasluga sedanjega predsednika države in Anžetovih konstruktivnih srečanj s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Jadranka Šturm Kocjan ga je zato skušala malce izbezati iz drže neodvisnega kandidata, ki jo zavzema na svojih predvolilnih nastopih. Vprašala ga je, kako to, da je Janševa vlada ob vsej skrbi za Slovence v Italiji lani na Blejski strateški forum povabila tudi »sestro« Bratov Italije Giorgio Meloni, o kateri se ve, da ni ravno na liniji s slovensko manjšino.

Naš Anže je postal v hipu precej neveden in redkobeseden. Občinstvo bi skoraj prepričal, da ni iz tega »filma«, da skratka nima nič s povabljenimi gosti na Bledu in da bi bilo to treba vprašati organizatorje. Če ekvilibristu zatresete vrv, se zlahka ujame, reče, da piške ni pekel on, in gre lepo dalje. Blejski strateški forum je namreč projekt slovenske vlade, za katerega je glavni organizator prav ministrstvo za zunanje zadeve.

Ampak bivšemu ministru za zunanje zadeve nagaja spomin in ne ve prav dobro, kdo koga vabi na Bled. Le kdo drug če ne njegov nadšef se je po dolgem in počez fotografiral z Melonijevo, Orbanom, Vučićem in še kom od drugih bratov na Bledu? Pa se menda ja ni v Kopru tokrat morda zgodila zatajitev velike sestre Giorgie? Če je res levičar (kot trdi Tonin), potem je gotovo ni povabil. Če pa po kakšnem naključju ni levičar (dopustimo to možnost) in je zelo dobro vedel, kako je Giorgia prišla na Bled, potem jo je v Kopru zatajil. Anže upa, da krščanska Melonijeva ne bo nikoli izvedela za njegov greh, pomembneje je, da je ohranil podobo neodvisnega kandidata. Poslušalci in gledalci v Kopru pa so tudi pokazali veliko mero obzirnosti, ker mu niso zmetali nekaj prisilno zrelih paradižnikov v poduk, da se za neodvisnega predsednika nikakor ne spodobi nategovati svojega ljudstva.

Tudi Giorgia se močno trudi prepričati svet, da njeni Bratje nimajo nič s fašisti. Morala zgodbe uči, da je treba smrtno resno zanikati grehe, dodati nekaj milozvočnih besed in mastno podpreti agencije ter medije, da so javnomnenjske ankete na vaši strani. Tako lahko je danes zmagati. Melonijeva pravi, da bo ustavila migrante (in to brez rezilnih mrež), zmanjšala bo davke, poskrbela za živahnejšo spolno dejavnost Italijanov, seveda samo tistih iz tradicionalnih družin in le z namenom primernejše natalitete. In če smo že pri družinah – Melonijeva ves čas paradira z zvezdnikoma, ki sta stebra tradicionalnih italijanskih družinskih vrednot: Silvio Berlusconi bo vsem nepoučenim predaval o prednostih bunga-bunga družin in visokih vladarskih standardih družinskega prijatelja Vladimirja Putina, dvakrat ločeni Matteo Salvini pa o veliki družinski toplini in izjemni karizmi novega ruskega carja, ki odtehta vsaj tri Mattarelle. Torej lahko gladko verjamemo Giorgi, ko trdi, da s Putinom nima več nič. Kot velika »ljubiteljica« EU bo svoji državi priskrbela večji vpliv v Evropi, orbanizacijo Italije, predvsem pa zmanjšanje nemške prevlade. Nemci gredo Bratom še posebej v nos.

Rebalans državnega proračuna kaže, da si v Sloveniji zasluge za narod jemljejo zvitorepci, ki so krepko zadolžili državo, izpraznili blagajno s strateško delitvijo bombončkov svojim, čiščenje minskega polja prezadolženosti pa prepustili nasprotnikom. Anže in Janez Ivan ne čakata križem rok, da se Danijel Bešič še nekajkrat zjoče nad svojim zdravstvom, ampak v napad hkrati pošiljata še svoj sindikat, ki je v Janševem mandatu prijazno miroval. Če na medijski fronti poleg zajetja RTV-talcev dodata še kakih 10 referendumov ter 15 interpelacij, je pol dela opravljenega. A moraš biti res brezsrčen vojak, da postaviš toliko min svojemu razbitemu narodu.

Na seji piranskega občinskega sveta so razpadli, ko je hotel župan Zadković najprej dati na dnevni red odločanje o legalizaciji črne gradnje enega od svetnikov, potem pa je točko umaknil. Svet je postal nesklepčen, ker so jo tri svetnice in en svetnik iz protesta pobrisali s seje. Občinski svet bi bil še hitreje nesklepčen, če bi veljalo pravilo, da na seji ne smejo odločati vsi tisti, ki imajo doma kakšno neskladno ali črno gradnjo. Pirančani so država v državi. Zato holivudarji tako radi snemajo pri njih kriminalke in akcijske grozljivke. Izvirnejše okolje težko dobijo, in to s statisti vred.