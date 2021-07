Mesta duhov, mesta prihodnosti

V kolumni preberite:

V Sloveniji je 53 praznih naselij, dodatnih 1634 pa jih ima manj kot 50 prebivalcev, navaja Statistični urad RS (Surs). Ljudje so se po drugi svetovni vojni izselili v večja mesta ali tujino. Glavni razlogi za selitev so bili boljše zaposlitvene možnosti, šolanje in študij, ponekod pa tudi zgodovinski premiki narodov, na primer v Istri. Desetletja so kraji propadali, hiše pa se spreminjale v ruševine in skupaj z bogatim rastlinjem, ki jih je preraslo, postajale slikoviti krajinsko-arhitekturni parki, kakršen je zaselek Abitanti (24 prebivalcev). Pa bi takšni zapuščeni kraji, pogosto arhitekturno zanimivi in z izrednimi naravnimi danostmi, lahko ponovno pridobili prebivalstvo in zaživeli?