Mesto v neravnovesju

»Zakaj zapirate svoja vrata,« sem vprašala gospo iz lepo založene šivalnice v trgovskem centru WTC, ki so ga zgradili v devetdesetih letih kot duha nove dobe in ki je videti le še kot – duh. »Tu smo 29 let in v tem času se je vse spremenilo,« mi je pojasnila. »Stranke so pomrle ali grejo raje drugam. Saj grem tudi sama raje v nakupovalno središče na obrobju, tam dobim vse na kupu, bolj dostopno je, živahno, zraven lahko parkiram. Poleg tega pa danes vsak raje kupi nov kos oblačila, kot pa da se muči s popravilom starega.« Tako se v sicer zanimivem objektu za Bežigradom, ambiciozno zasnovanem kot globalno srečališče, postopoma praznijo lokali.