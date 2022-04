Metabolizem dediščine

V kolumni preberite:

V ponedeljek se je začelo rušenje kultne japonske arhitekturne ikone Nakaginovega kapsulnega stolpa v Tokiu. Prek prenosa v živo po youtubu sem spremljal delavce, ki so okoli te nenavadne stavbe postavljali odre in zaščitne ograje. V prihodnjih dneh bodo svetovni portali objavljali različne faze rušenja oziroma dekonstrukcije tega edinstvenega objekta. Zgrajen je bil leta 1972, oblikoval ga je arhitekt Kišo Kurokava. Zgrajen je bil v času metabolizma (arhitekturne smeri iz konca 60. let prejšnjega stoletja), v času, ko so arhitekti na novo izumljali arhitekturo in mesta. Kurokava si je zamislil objekt, ki naj bi se s časom spreminjal. Ko bi kapsulam potekel rok trajanja, kar naj bi bilo po njegovih načrtih po 30 letih, bi jih zamenjali z novimi. Stare bi odstranili z betonskih jeder in na obstoječe členke pritrdili nove. Tako bi se lahko stavba večkrat reinkarnirala vsaj 200 let.