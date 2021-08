Mi, podkupljeni bedaki

V nadaljevanju preberite:

Na antivakserski fronti vse bolj poka. Če lahko ta Blond tekmuje za medalje s spodnjega dela lestvice v grožnjah s svinjskimi biseri, bomo pa še mi, si rečejo privrženci take retorike in grozijo vsem, ki si že vse življenje prizadevajo za zdravje tega naroda.

Anonimni (junaki, ni kaj!) nam grozijo, da bomo plačali vsi, ki lažemo in smo prodani farmaciji, zato bomo že dobili, kar nam gre. In to nam pišejo tisti, ki so bili v svoji mladosti v veliki večini dodobra precepljeni proti otroški paralizi, davici, ošpicam, mumpsu, rdečkam, tetanusu, oslovskemu kašlju, Haemophilusu influenzae in hepatitisu B, na izbiro pa imajo tudi cepivo proti virusu HPV, klopnemu meningitisu, rotavirusu, vodenim kozam in morda še čemu. V starih časih smo bili cepljeni tudi proti tuberkulozi in črnim kozam in tako rešili zanamce pred to nadlogo. Kakšno razkošje, če veš, da ti poliomielitis ne bo posušil roke in noge, da ti klop ne bo uničil življenja, predvsem pa, da lahko kljub nasprotovanju cepljenju še zmeraj brezbrižno iščeš zdravniško pomoč.

Prav to razkošje je nekaterim pustilo hude posledice v zgornjem nadstropju, drugače si ni mogoče razložiti vse glasnejšega streljanja po spletu. Potem ko so cepiva rešila stotine milijonov življenj po svetu in olajšala življenje milijardam, doživi zagovornik cepljenja rafal svinjskih biserov. V Nemčiji je medicinska sestra več kot 8500 starejšim vbrizgala fiziološko tekočino namesto cepiva in tako mnoge spravila v smrtno nevarnost. Antivakserji bi ji podelili medaljo.

Naslednje dni bo končno treba začeti misliti na šolo. Ampak tu ima Houston problem. Nekateri si zelo prizadevajo, da pouka ne bi bilo. Fino, bomo potrebovali manj učiteljev. Kaj nam bo znanje! Samo kvari mladino. Ali bi morali v šolah uvesti ukrep PCT? V Sloveniji je to misija nemogoče. Kdo bo delal teste, v katerem zakonu to piše, kakšna mora biti aplikacija, kaj pa ugovor vesti ...? Mah, ne bomo mi mučili šolarjev in učiteljev s PCT-ji. Slovenci (cepljeni, seveda) dobijo prej medaljo v košarki, kot jim uspe organizirati testiranje mladih.

V Avstriji ni problem. Tam se bodo testirali dvakrat na teden. Nihče ne doktorira na temo, kdo bo testiral. V Italiji bodo morali učitelji imeti PCT. Če učitelj ne bo predložil dokaza, bo ostal brez službe (in plače). Pa kako to njim (rojenim komplikatorjem) uspe? Zagotovo so jih farmacevtske firme mastno podkupile skupaj s slovensko manjšino vred.

Kako je mogoče, da imajo v Italiji z vsemi odmerki cepljenih že več kot 60 odstotkov ljudi, do konca septembra jih hočejo imeti 80 odstotkov, v Sloveniji pa komaj 40. V Sloveniji s testi zdaj odkrijejo od 12 do celo 14 odstotkov pozitivnih. Delež kar lepo narašča in antivakserji se čudijo, kako znajo pri Kreku izračunati, da bo septembra Slovenija rdeča. Oprostite, ampak ali je res treba imeti več kot 20 prstov, da to izračunaš? V Furlaniji - Julijski Krajini je bilo v petek 1,6 odstotka pozitivnih. Pa se v Furlaniji sekirajo, ker so menda med slabšimi na področju cepljenja v Italiji. Z vsemi odmerki se je tam cepilo zgolj 54 odstotkov prebivalcev, na območju slovenske Goriške 43, v obalno-kraški regiji pa le 37 odstotkov. To je slabše kot v hrvaški Istri. In potem se čudijo, če število okuženih najhitreje narašča ravno v slovenski Istri.

Nasprotniki cepljenja s takim matematičnim »znanjem« zanikajo obstoj virusa. Zanikajo ga še dolga leta, potem ko so ga ne samo izolirali, ampak natančno prebrali njegovo gensko strukturo (DNK). In se čudijo, kako so lahko tako hitro naredili cepivo, ker s takim znanjem iz osnovne šole vedo, da to seveda ni možno. Cepljenju nasprotujejo ljudje, ki so bili sami v življenju že večkrat cepljeni. In to z veliko bolj primitivno izdelanimi cepivi od teh supersoničnih, ki jih imamo na voljo danes.

Vse bolj so prepričani, da končno zaslužijo medaljo tudi oni. Če drugače ne zmagajo, poskušajo z zmerljivkami, grožnjami in vbrizgavanjem lažnih zdravil. Trdijo, da so pravzaprav tisti, ki zdravijo, krivi za okužbe. Zdravnike pošljite na Luno! (Ampak samo dokler njih ne piči kača.) Nadvse podobno blond-zgodovinski razlagi, kdo je pravzaprav napadel Slovenijo leta 1941: partizani ali Nemci z domačimi izdajalci. Če danes samo malce napnete ušesa, izveste, kdo je bil zares žleht: vojno so začeli krvoločni partizani, morilci na kvadrat. In jaz, podkupljeni bedak, sem se cepil.