Mimo dediščine v prihodnost

Zadnja leta pogosteje govorimo, da je železnica infrastruktura prihodnosti. Govorjenje sicer ne vpliva resno na okoljsko in prostorsko potratne avtomobilske navade in denar, ki ga raje trošimo za širitev obvoznic kot za vlaganje v železniško omrežje. Celoten slovenski prostor je namreč ukrojen po meri avtomobilista: razpršeno in potratno predmestje prevelikih hiš, nakupovalnih centrov in na tovornjakih temelječega preskrbovalnega omrežja. Vendar pa je zdaj že jasno, da bomo morali Slovenijo, če jo želimo razvijati ter v njej živeti v družbenem in ekološkem ravnovesju tudi v prihajajočem stoletju, snovati in vzdrževati predvsem vzdolž železniških tirov.