Ministrstvo za arhitekturno prihodnost

Ministrstvo za arhitekturo prihodnosti bi torej izboljšalo kakovost našega bivanja na več ravneh. Morda je moje zgoščeno razmišljanje v formatu kolumne nekoliko idealistično. A kakorkoli, tudi z bolj poglobljeno in strukturirano analizo, bi prišli do enake ugotovitve: arhitektura lahko izboljša kakovost našega bivanja. In ministrstvo s tem poslanstvom nikakor ne bi bilo samo sebi namen. Morda se bo pri tem idealiziranju našel tudi kakšen kritik, ki bo (upravičeno) opozoril na to, da so vse te naloge že vključene v sedanja ministrstva (za okolje in prostor, infrastrukturo in tako dalje) in da bi bilo ustanavljanje novega le dodatno nepotrebno tratenje javnih sredstev. S tem bi se tudi sam popolnoma strinjal, če ne bi bilo povsem očitno (brez kakšnih posebnih strokovnih kompetenc), da sta naše okolje in prostor neurejena in da se naloge ne izvajajo v korist državljanov. Zato lahko zagovarjam smiselnost ustanovitve tega novega in po mojem mnenju bistvenega ministrstva.