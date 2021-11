Misterij prevajanja časa v prostor

V nadaljevanju preberite:

Ne deset, ampak petdeset tisoč ali več kakovostno zasnovanih javnih najemnih stanovanj v obdobju desetih let bi lahko spremenilo pravila igre na marsikaterem področju. Pri takšnih investicijah namreč ne gre za nikakršni socialni transfer, ampak za racionalno reorganizacijo uporabe prostora na način, ki bi poleg dostopnejših stanovanj lahko omogočal tudi bolj okoljsko in družbeno vzdržno, energetsko varčno in trajnostno poselitev celotne države. Javna gradnja ni potratna, potratna je stihija preteklih desetletij.