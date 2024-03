Čakajoč na Milanovića?

V kolumni preberite:

Novice o političnih dramah v sosednjih državah Slovence dosežejo v neenakomernih valovih. Znatna manjšina jih spremlja tako rekoč »v živo«, kot se dogajajo v tamkajšnjem javnem prostoru. Del jih spremlja z zamudo, šele ko po nekaj dnevih ali celo tednih pridejo na radar slovenskih medijev, ki o njih poročajo praviloma fragmentarno: preveč površno za one, ki so o njih slišali že »iz prve roke«, a preveč podrobno za tiste, ki dogajanja v sosedstvu redno ne spremljajo in so do njega enako ravnodušni kot, denimo, do političnih dogodkov in spletk na Irskem, Švedskem ali v pregovorni španski vasi. In nato je tu seveda še tisti del Slovencev, ki jih politično dogajanje v sosedstvu sploh ne zanima.