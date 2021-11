Molitev med dvema ognjema

V kolumni preberite:

Kanadski publicist Jordan Peterson je pred dnevi na omrežju youtube objavil nagovor – molitev. Kot starogrški pesniki začne svoje izvajanje s prošnjo nebesom: »O, Bog, reši me neznosnega bremena lastne nevednosti, arogance, prostovoljne slepote, zagrenjenosti in zamer«, in nadaljuje z refleksijo o razklanosti in sumničavosti v družbi, o iveri in brunu in tako dalje. Nič posebnega v vsebinskem smislu. In vendar se me je njegov nagovor dotaknil. Posebna pris(o)tnost v komunikaciji? Ali pa je šlo predvsem za to, da sem v Kanadčanovih vzklikih začutil diametralno nasprotje tega, kar bolj kot vse opredeljuje našo in ne le našo javnost – cinizem.