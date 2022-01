Nadstandardni zapor

V kolumni preberite:

V Sloveniji ne primanjkuje le stanovanj, premalo je tudi zaporov. Zaporniki na Povšetovi so pred kratkim protestirali zaradi nevzdržnih razmer in tudi zapornice na Igu že več let opozarjajo na prostorsko stisko. Ministrstvo za pravosodje v prihodnjih letih namerava to problematiko rešiti na »funkcionalen, sodoben in energetsko učinkovit način«. Pripravljenih je sto milijonov evrov, približno 60 jih bo namenjenih novemu zaporu za moške ob Litijski cesti v Ljubljani, 40 pa za obnovo in širitev edinega zapora za ženske pri nas, ki je na ižanskem gradu. Za oba zapora je Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) leta 2017 razpisala arhitekturni natečaj. Moškega bodo gradili Arhitekti Počivašek Petranovič, ženskega pa arhitekt Uroš Rustja z ekipo biroja Void.