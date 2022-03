Najstniki v vojni

V kolumni preberite:

Kot dopolnilo gostovanja v programu Fulbright sva s sinom sredi januarja obiskala The Museum of Flight v Seattlu – muzej letalskih in vesoljskih poletov, ki je na rojstni lokaciji Boeinga. Videla sva učni model vesoljskega raketoplana in več legendarnih letal, med njimi prvo predsedniško reaktivno letalo SAM 970, ki je kot Air Force One služilo Eisenhowerju, Kennedyju in Johnsonu in na katerem je med obiskom ZDA letel tudi Nikita Hruščov. A bolj kot vsa letala, panoji in videoposnetki se nama je v spomin zapisal docent Dick Nelms.