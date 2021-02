Naša prihodnost se začenja danes

V nadaljevanu preberite:

V začetku avgusta lani, torej takoj po zaključku pogajanj na ravni EU in še pred vsebinskim začetkom programiranja evropskih sredstev doma, sva s člankom v Sobotni prilogi Dela vlado pozvala k strateškemu premisleku o tem, kam s sredstvi EU. Ponudila sva razmislek, kako bi, upoštevajoč izzive in priložnosti, s katerimi se srečujemo, morali po najini oceni usmeriti 5,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz naslova kohezije v okviru večletnega finančnega okvira (VFO 2021–2027) ter iz novega instrumenta za okrevanje in odpornost po krizi. Danes, sedem mesecev kasneje in dva meseca pred skrajnim rokom za oddajo načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju NOO), se zdi primeren trenutek za oceno stanja in zadnji trenutek, ko so še možne spremembe. In spremembe po najinem mnenju so potrebne.