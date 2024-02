Ne gre za zaroto. Vse je res

V kolumni preberite:

Teorije zarote, kakor uporniška stališča imenujejo v profesionalno resnobnih krogih, postajajo vse bolj nespregledljiv del sodobne javnosti in kličejo, da si o njih nekaj mislimo. Zdi se, da buržujsko omikana javnost z govorom o teorijah zarote zabavlja čez domnevno neumne množice, ki naj bi si z umišljanjem skrivnih načrtov osmišljale svoje dolgočasno moderno življenje. Besedne zveze, kot je »teorije zarote«, ta treznoglava javnost uporablja kot nekakšno čudežno retorično figuro. Z njo vnaprej onemogoči vsak resen razmislek o vprašanjih, o katerih s sherlockovsko slastjo premleva ona zavedena raja. Češ, to so pač nebuloze; perverzne elite in svetovna vlada, pa dajte, no!