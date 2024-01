Petnajst sekund enakopravnosti

V nadaljevanju preberite:

Ta korak, ki so ga nekateri pompozno označili za največji premik Cerkve v odnosu do homoseksualnosti v njeni dvatisočletni zgodovini, ne bi smel biti presenetljiv. Papež Frančišek se je že kmalu po nastopu svojega mandata vprašal, kdo je on, da bo sodil istospolno usmerjenim vernikom in vernicam. Leta 2020 se je javno zavzel za pravno priznanje istospolnih partnerskih zvez. A res je tudi to, da je le leto pozneje podpisal odlok, naj katoliški duhovniki ne blagoslavljajo istospolnih parov, češ da Bog ne more blagosloviti greha. Dobrih 2500 duhovnikov v več kot sto katoliških cerkvah po Nemčiji se mu je takrat uprlo. Organizirali so nacionalni dan »Blagoslov za ljubimce« in blagoslavljali istospolne pare. Ponekod so naredili še korak dlje in ženskam dovolili, da med mašo pridigajo, kar se za moško vatikansko trdnjavo zdi še trši oreh kot blagoslov istospolnih parov.