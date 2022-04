Ni prostora za druge ali država za vse nas

V nadaljevanju preberite:

V treh letih Janševe vlade sem kot odvetnik prevzel in zastopal nesorazmerno veliko strank, posameznikov in nevladnih organizacij, ki so bili od aktualne oblasti deležni diskriminacije in neenake obravnave zgolj zaradi svojih osebnih in političnih prepričanj, nekateri pa celo ne glede nanje, iz čiste oblastniške samovolje. Vedno znova so se pri vratih moje pisarne pojavljali ljudje, ki jim je bilo s takšno ali drugačno upravno odločbo sporočeno, da ne morejo več imeti statusa samostojnega delavca v kulturi, ne morejo biti upravičeni do plačevanja prispevkov za socialno varstvo iz proračuna, ne morejo biti člani nadzornih svetov javnih ustanov ali pa njihovi direktorji, da njihove nevladne organizacije niso več dobrodošle v prostorih javne kulturne infrastrukture in niso več upravičene do financiranja iz proračuna. Pa čeprav so imeli še veljavne mandate, pa čeprav so njihovo pravico bodisi do statusa bodisi do plačila prispevkov iz proračuna ugotovile za to pristojne strokovne komisije, čeprav so jih za vodenje javnih ustanov izbrali upravni in strokovni organi teh ustanov, čeprav so njihove nevladne organizacije doma in v svetu že dolga leta priznane kot edinstvene in vrhunske. Vse to ni bilo dovolj, da jim Janševa vlada in ministri ne bi, brez kančka samoomejevanja in samokontrole, sporočili: to ni več država za vas.