Strateška polemičnost ali lepodušništvo?

Predsednica Nataša Pirc Musar je z nastopom v evropskem parlamentu dodobra razburkala javnost. Ne toliko evropsko kot predvsem slovensko. V polemikah, ki so jo sprožile njene izjave o Gazi in Rusiji, se skriva zanimiv paradoks: stališča, ki sprožijo žolčne odzive v političnih krogih, v medijih in na družbenih omrežjih, v javnosti uživajo širok konsenz. Predsednica republike se tega dobro zaveda. Večji del njenih nastopov, tako o notranje- kot zunanjepolitičnih vprašanjih, sledi preizkušenemu vzorcu: predsednica zavzame stališče, ki v političnem in medijskem kontekstu deluje polemično, vendar se zelo približa mnenju povprečnega volivca. Na ta način se iz polemike v polemiko profilira kot glasnica »preprostega ljudstva«, »tihe večine« proti levim in desnim radikalizmom, zabubljenim v svoj mnenjski balonček.